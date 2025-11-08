Harga PIXTEL Hari Ini

Harga live PIXTEL (PIXTEL) hari ini adalah $ 0.0000353, dengan perubahan 3.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIXTEL ke USD saat ini adalah $ 0.0000353 per PIXTEL.

PIXTEL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,241, dengan suplai yang beredar 998.34M PIXTEL. Selama 24 jam terakhir, PIXTEL diperdagangkan antara $ 0.00003233 (low) dan $ 0.00003665 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013876, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001999.

Dalam kinerja jangka pendek, PIXTEL bergerak +2.31% dalam satu jam terakhir dan -7.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PIXTEL (PIXTEL)

Kapitalisasi Pasar $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Suplai Peredaran 998.34M 998.34M 998.34M Total Suplai 998,336,758.630743 998,336,758.630743 998,336,758.630743

Kapitalisasi Pasar PIXTEL saat ini adalah $ 35.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIXTEL adalah 998.34M, dan total suplainya sebesar 998336758.630743. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.24K.