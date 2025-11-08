Harga PJN Hari Ini

Harga live PJN (PJN) hari ini adalah $ 0.00003838, dengan perubahan 0.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PJN ke USD saat ini adalah $ 0.00003838 per PJN.

PJN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,371, dengan suplai yang beredar 999.75M PJN. Selama 24 jam terakhir, PJN diperdagangkan antara $ 0.00003617 (low) dan $ 0.00003838 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00288545, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003504.

Dalam kinerja jangka pendek, PJN bergerak +2.31% dalam satu jam terakhir dan -15.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PJN (PJN)

Kapitalisasi Pasar $ 38.37K$ 38.37K $ 38.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.37K$ 38.37K $ 38.37K Suplai Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Total Suplai 999,752,475.688554 999,752,475.688554 999,752,475.688554

Kapitalisasi Pasar PJN saat ini adalah $ 38.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PJN adalah 999.75M, dan total suplainya sebesar 999752475.688554. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.37K.