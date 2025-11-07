Harga Planq Hari Ini

Harga live Planq (PLQ) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLQ ke USD saat ini adalah -- per PLQ.

Planq saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137,775, dengan suplai yang beredar 141.51M PLQ. Selama 24 jam terakhir, PLQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00101977 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.997878, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLQ bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -2.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Planq (PLQ)

Kapitalisasi Pasar $ 137.78K$ 137.78K $ 137.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.88K$ 137.88K $ 137.88K Suplai Peredaran 141.51M 141.51M 141.51M Total Suplai 141,616,800.2144046 141,616,800.2144046 141,616,800.2144046

Kapitalisasi Pasar Planq saat ini adalah $ 137.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLQ adalah 141.51M, dan total suplainya sebesar 141616800.2144046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.88K.