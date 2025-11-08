Harga PLATH Hari Ini

Harga live PLATH ($PLATH) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $PLATH ke USD saat ini adalah -- per $PLATH.

PLATH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,303.35, dengan suplai yang beredar 960.96M $PLATH. Selama 24 jam terakhir, $PLATH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00150056, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $PLATH bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -17.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PLATH ($PLATH)

