Harga Pluto Hari Ini

Harga live Pluto (PLUTO) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLUTO ke USD saat ini adalah -- per PLUTO.

Pluto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,224, dengan suplai yang beredar 1.00B PLUTO. Selama 24 jam terakhir, PLUTO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00123725, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLUTO bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan -51.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pluto (PLUTO)

Kapitalisasi Pasar $ 70.22K$ 70.22K $ 70.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.22K$ 70.22K $ 70.22K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pluto saat ini adalah $ 70.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLUTO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.22K.