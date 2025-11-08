Harga Points Hari Ini

Harga live Points (POINTS) hari ini adalah $ 0.00021175, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POINTS ke USD saat ini adalah $ 0.00021175 per POINTS.

Points saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,727, dengan suplai yang beredar 249.00M POINTS. Selama 24 jam terakhir, POINTS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.059039, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017306.

Dalam kinerja jangka pendek, POINTS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Points (POINTS)

Kapitalisasi Pasar $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Suplai Peredaran 249.00M 249.00M 249.00M Total Suplai 249,000,000.0 249,000,000.0 249,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Points saat ini adalah $ 52.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POINTS adalah 249.00M, dan total suplainya sebesar 249000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.73K.