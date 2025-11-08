Harga Pojak Hari Ini

Harga live Pojak (PJ) hari ini adalah $ 0.00000877, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PJ ke USD saat ini adalah $ 0.00000877 per PJ.

Pojak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,299.61, dengan suplai yang beredar 945.92M PJ. Selama 24 jam terakhir, PJ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00260268, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000692.

Dalam kinerja jangka pendek, PJ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pojak (PJ)

Kapitalisasi Pasar $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Suplai Peredaran 945.92M 945.92M 945.92M Total Suplai 945,924,265.512274 945,924,265.512274 945,924,265.512274

Kapitalisasi Pasar Pojak saat ini adalah $ 8.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PJ adalah 945.92M, dan total suplainya sebesar 945924265.512274. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.30K.