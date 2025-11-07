BursaDEX+
Harga live PokPok Golden Egg hari ini adalah 0.03521615 USD. Lacak informasi harga aktual PEGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEGG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEGG

Info Harga PEGG

Penjelasan PEGG

Whitepaper PEGG

Situs Web Resmi PEGG

Tokenomi PEGG

Prakiraan Harga PEGG

Logo PokPok Golden Egg

Harga PokPok Golden Egg (PEGG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PEGG ke USD:

$0.03511781
-3.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PokPok Golden Egg (PEGG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:18:02 (UTC+8)

Informasi Harga PokPok Golden Egg (PEGG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03504346
Low 24 Jam
$ 0.03760618
High 24 Jam

$ 0.03504346
$ 0.03760618
$ 5.81
$ 0.03493257
-0.90%

-3.78%

-20.03%

-20.03%

Harga aktual PokPok Golden Egg (PEGG) adalah $0.03521615. Selama 24 jam terakhir, PEGG diperdagangkan antara low $ 0.03504346 dan high $ 0.03760618, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEGG adalah $ 5.81, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03493257.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEGG telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, -3.78% selama 24 jam, dan -20.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PokPok Golden Egg (PEGG)

$ 286.43K
--
$ 371.61K
8.16M
10,581,821.11720606
Kapitalisasi Pasar PokPok Golden Egg saat ini adalah $ 286.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEGG adalah 8.16M, dan total suplainya sebesar 10581821.11720606. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 371.61K.

Riwayat Harga PokPok Golden Egg (PEGG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PokPok Golden Egg ke USD adalah $ -0.00138562103534759.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PokPok Golden Egg ke USD adalah $ -0.0153463036.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PokPok Golden Egg ke USD adalah $ -0.0223231829.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PokPok Golden Egg ke USD adalah $ -0.06781847918137887.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00138562103534759-3.78%
30 Days$ -0.0153463036-43.57%
60 Hari$ -0.0223231829-63.38%
90 Hari$ -0.06781847918137887-65.82%

Apa yang dimaksud dengan PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round!

Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled.

At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PokPok Golden Egg (PEGG)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga PokPok Golden Egg (USD)

Berapa nilai PokPok Golden Egg (PEGG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PokPok Golden Egg (PEGG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PokPok Golden Egg.

Cek prediksi harga PokPok Golden Egg sekarang!

PEGG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PokPok Golden Egg (PEGG)

Memahami tokenomi PokPok Golden Egg (PEGG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEGG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PokPok Golden Egg (PEGG)

Berapa nilai PokPok Golden Egg (PEGG) hari ini?
Harga live PEGG dalam USD adalah 0.03521615 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEGG ke USD saat ini?
Harga PEGG ke USD saat ini adalah $ 0.03521615. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PokPok Golden Egg?
Kapitalisasi pasar PEGG adalah $ 286.43K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEGG?
Suplai beredar PEGG adalah 8.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEGG?
PEGG mencapai harga ATH sebesar 5.81 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEGG?
PEGG mencapai harga ATL 0.03493257 USD.
Berapa volume perdagangan PEGG?
Volume perdagangan 24 jam live PEGG adalah -- USD.
Akankah harga PEGG naik lebih tinggi tahun ini?
PEGG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEGG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PokPok Golden Egg (PEGG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

