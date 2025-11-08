Harga PolkaBridge Hari Ini

Harga live PolkaBridge (PBR) hari ini adalah $ 0.00079949, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PBR ke USD saat ini adalah $ 0.00079949 per PBR.

PolkaBridge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,710, dengan suplai yang beredar 72.18M PBR. Selama 24 jam terakhir, PBR diperdagangkan antara $ 0.00048816 (low) dan $ 0.00079972 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00029255.

Dalam kinerja jangka pendek, PBR bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +43.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PolkaBridge (PBR)

Kapitalisasi Pasar $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 59.89K$ 59.89K $ 59.89K Suplai Peredaran 72.18M 72.18M 72.18M Total Suplai 74,907,779.46256556 74,907,779.46256556 74,907,779.46256556

