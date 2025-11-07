Harga PolyPad Hari Ini

Harga live PolyPad (POLYPAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLYPAD ke USD saat ini adalah -- per POLYPAD.

PolyPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 145,437, dengan suplai yang beredar 1.10B POLYPAD. Selama 24 jam terakhir, POLYPAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.129057, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POLYPAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PolyPad (POLYPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 145.44K$ 145.44K $ 145.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 264.40K$ 264.40K $ 264.40K Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 1,999,782,235.0 1,999,782,235.0 1,999,782,235.0

Kapitalisasi Pasar PolyPad saat ini adalah $ 145.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLYPAD adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 1999782235.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 264.40K.