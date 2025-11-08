Harga PONK Hari Ini

Harga live PONK (PONK) hari ini adalah $ 0.00002201, dengan perubahan 2.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PONK ke USD saat ini adalah $ 0.00002201 per PONK.

PONK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,006, dengan suplai yang beredar 999.74M PONK. Selama 24 jam terakhir, PONK diperdagangkan antara $ 0.00002152 (low) dan $ 0.00002201 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00364585, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001616.

Dalam kinerja jangka pendek, PONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PONK (PONK)

Kapitalisasi Pasar $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Suplai Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Total Suplai 999,738,817.887529 999,738,817.887529 999,738,817.887529

