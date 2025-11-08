Harga Ponzi Hari Ini

Harga live Ponzi (PONZI) hari ini adalah $ 0.00017694, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PONZI ke USD saat ini adalah $ 0.00017694 per PONZI.

Ponzi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,693.99, dengan suplai yang beredar 100.00M PONZI. Selama 24 jam terakhir, PONZI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02166713, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017595.

Dalam kinerja jangka pendek, PONZI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ponzi (PONZI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ponzi saat ini adalah $ 17.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PONZI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.69K.