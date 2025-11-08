Harga poom Hari Ini

Harga live poom (POOM) hari ini adalah $ 0.00001162, dengan perubahan 3.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POOM ke USD saat ini adalah $ 0.00001162 per POOM.

poom saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,863.06, dengan suplai yang beredar 763.02M POOM. Selama 24 jam terakhir, POOM diperdagangkan antara $ 0.0000109 (low) dan $ 0.00001164 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003687, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000109.

Dalam kinerja jangka pendek, POOM bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -28.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar poom (POOM)

Kapitalisasi Pasar $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Suplai Peredaran 763.02M 763.02M 763.02M Total Suplai 763,023,530.64929 763,023,530.64929 763,023,530.64929

Kapitalisasi Pasar poom saat ini adalah $ 8.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POOM adalah 763.02M, dan total suplainya sebesar 763023530.64929. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.86K.