Harga Port Finance Hari Ini

Harga live Port Finance (PORT) hari ini adalah $ 0.00406801, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PORT ke USD saat ini adalah $ 0.00406801 per PORT.

Port Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 144,904, dengan suplai yang beredar 35.62M PORT. Selama 24 jam terakhir, PORT diperdagangkan antara $ 0.00406771 (low) dan $ 0.00450854 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.21, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00189486.

Dalam kinerja jangka pendek, PORT bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan +2.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Port Finance (PORT)

Kapitalisasi Pasar $ 144.90K$ 144.90K $ 144.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 406.78K$ 406.78K $ 406.78K Suplai Peredaran 35.62M 35.62M 35.62M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

