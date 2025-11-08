Harga Pou Hari Ini

Harga live Pou (POU) hari ini adalah $ 0.00027824, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POU ke USD saat ini adalah $ 0.00027824 per POU.

Pou saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,824, dengan suplai yang beredar 100.00M POU. Selama 24 jam terakhir, POU diperdagangkan antara $ 0.00027175 (low) dan $ 0.00028369 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.155827, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00025566.

Dalam kinerja jangka pendek, POU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pou (POU)

Kapitalisasi Pasar $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 99,999,137.39 99,999,137.39 99,999,137.39

Kapitalisasi Pasar Pou saat ini adalah $ 27.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POU adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99999137.39. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.82K.