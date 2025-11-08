Harga Pozi Hari Ini

Harga live Pozi (POZI) hari ini adalah $ 0.00001432, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POZI ke USD saat ini adalah $ 0.00001432 per POZI.

Pozi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,051.71, dengan suplai yang beredar 999.00M POZI. Selama 24 jam terakhir, POZI diperdagangkan antara $ 0.00001401 (low) dan $ 0.00001443 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00030185, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001235.

Dalam kinerja jangka pendek, POZI bergerak +1.80% dalam satu jam terakhir dan -5.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pozi (POZI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K Suplai Peredaran 999.00M 999.00M 999.00M Total Suplai 998,999,959.990996 998,999,959.990996 998,999,959.990996

Kapitalisasi Pasar Pozi saat ini adalah $ 14.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POZI adalah 999.00M, dan total suplainya sebesar 998999959.990996. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.05K.