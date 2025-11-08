Harga Prediqt Hari Ini

Harga live Prediqt (PRQT) hari ini adalah $ 0.00002817, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRQT ke USD saat ini adalah $ 0.00002817 per PRQT.

Prediqt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,941, dengan suplai yang beredar 991.84M PRQT. Selama 24 jam terakhir, PRQT diperdagangkan antara $ 0.00002688 (low) dan $ 0.00002837 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007339, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002688.

Dalam kinerja jangka pendek, PRQT bergerak +2.18% dalam satu jam terakhir dan -22.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prediqt (PRQT)

Kapitalisasi Pasar $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Suplai Peredaran 991.84M 991.84M 991.84M Total Suplai 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Kapitalisasi Pasar Prediqt saat ini adalah $ 27.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRQT adalah 991.84M, dan total suplainya sebesar 991844853.2545223. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.94K.