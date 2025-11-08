Harga prerich Hari Ini

Harga live prerich (PRERICH) hari ini adalah $ 0.00004132, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRERICH ke USD saat ini adalah $ 0.00004132 per PRERICH.

prerich saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,307, dengan suplai yang beredar 999.70M PRERICH. Selama 24 jam terakhir, PRERICH diperdagangkan antara $ 0.00004042 (low) dan $ 0.00004179 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00062044, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003407.

Dalam kinerja jangka pendek, PRERICH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar prerich (PRERICH)

Kapitalisasi Pasar $ 41.31K$ 41.31K $ 41.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.31K$ 41.31K $ 41.31K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,702,432.986886 999,702,432.986886 999,702,432.986886

Kapitalisasi Pasar prerich saat ini adalah $ 41.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRERICH adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999702432.986886. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.31K.