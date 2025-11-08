Harga Prick Hari Ini

Harga live Prick (PRICK) hari ini adalah $ 0.00004251, dengan perubahan 1.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRICK ke USD saat ini adalah $ 0.00004251 per PRICK.

Prick saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,512, dengan suplai yang beredar 1.00B PRICK. Selama 24 jam terakhir, PRICK diperdagangkan antara $ 0.00004095 (low) dan $ 0.00004314 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01709584, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000361.

Dalam kinerja jangka pendek, PRICK bergerak +1.96% dalam satu jam terakhir dan -14.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prick (PRICK)

Kapitalisasi Pasar $ 42.51K$ 42.51K $ 42.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.51K$ 42.51K $ 42.51K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

