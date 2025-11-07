BursaDEX+
Harga live Prime Numbers Labs hari ini adalah 0.076084 USD. Lacak informasi harga aktual PRFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Prime Numbers Labs hari ini adalah 0.076084 USD. Lacak informasi harga aktual PRFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PRFI

Info Harga PRFI

Penjelasan PRFI

Whitepaper PRFI

Situs Web Resmi PRFI

Tokenomi PRFI

Prakiraan Harga PRFI

Harga Prime Numbers Labs (PRFI)

Harga Live 1 PRFI ke USD:

$0.076084
+1.80%1D
USD
Grafik Harga Live Prime Numbers Labs (PRFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:57:40 (UTC+8)

Informasi Harga Prime Numbers Labs (PRFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.069459
Low 24 Jam
$ 0.080325
High 24 Jam

$ 0.069459
$ 0.080325
$ 0.285396
$ 0.04418638
+0.11%

+1.89%

+41.88%

+41.88%

Harga aktual Prime Numbers Labs (PRFI) adalah $0.076084. Selama 24 jam terakhir, PRFI diperdagangkan antara low $ 0.069459 dan high $ 0.080325, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRFI adalah $ 0.285396, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04418638.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRFI telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, +1.89% selama 24 jam, dan +41.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Prime Numbers Labs (PRFI)

$ 878.63K
--
$ 7.30M
11.55M
95,918,186.795239
Kapitalisasi Pasar Prime Numbers Labs saat ini adalah $ 878.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRFI adalah 11.55M, dan total suplainya sebesar 95918186.795239. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.30M.

Riwayat Harga Prime Numbers Labs (PRFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Prime Numbers Labs ke USD adalah $ +0.00141042.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Prime Numbers Labs ke USD adalah $ -0.0197882082.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Prime Numbers Labs ke USD adalah $ -0.0054749057.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Prime Numbers Labs ke USD adalah $ -0.03545366167115735.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00141042+1.89%
30 Days$ -0.0197882082-26.00%
60 Hari$ -0.0054749057-7.19%
90 Hari$ -0.03545366167115735-31.78%

Apa yang dimaksud dengan Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Prime Numbers Labs (PRFI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Prime Numbers Labs (USD)

Berapa nilai Prime Numbers Labs (PRFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Prime Numbers Labs (PRFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prime Numbers Labs.

Cek prediksi harga Prime Numbers Labs sekarang!

PRFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Prime Numbers Labs (PRFI)

Memahami tokenomi Prime Numbers Labs (PRFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Prime Numbers Labs (PRFI)

Berapa nilai Prime Numbers Labs (PRFI) hari ini?
Harga live PRFI dalam USD adalah 0.076084 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRFI ke USD saat ini?
Harga PRFI ke USD saat ini adalah $ 0.076084. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Prime Numbers Labs?
Kapitalisasi pasar PRFI adalah $ 878.63K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRFI?
Suplai beredar PRFI adalah 11.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRFI?
PRFI mencapai harga ATH sebesar 0.285396 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRFI?
PRFI mencapai harga ATL 0.04418638 USD.
Berapa volume perdagangan PRFI?
Volume perdagangan 24 jam live PRFI adalah -- USD.
Akankah harga PRFI naik lebih tinggi tahun ini?
PRFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Prime Numbers Labs (PRFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

