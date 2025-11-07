Harga PRIMEAPE Hari Ini

Harga live PRIMEAPE (APES) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APES ke USD saat ini adalah -- per APES.

PRIMEAPE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,472, dengan suplai yang beredar 999.81M APES. Selama 24 jam terakhir, APES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0011355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, APES bergerak +1.47% dalam satu jam terakhir dan -40.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PRIMEAPE (APES)

Kapitalisasi Pasar $ 103.47K$ 103.47K $ 103.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.47K$ 103.47K $ 103.47K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,814,904.8611728 999,814,904.8611728 999,814,904.8611728

