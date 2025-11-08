Harga Principals Network Hari Ini

Harga live Principals Network (PNET) hari ini adalah $ 0.00002095, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PNET ke USD saat ini adalah $ 0.00002095 per PNET.

Principals Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,557, dengan suplai yang beredar 981.32M PNET. Selama 24 jam terakhir, PNET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03156964, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001925.

Dalam kinerja jangka pendek, PNET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Principals Network (PNET)

Kapitalisasi Pasar $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Suplai Peredaran 981.32M 981.32M 981.32M Total Suplai 981,322,526.940614 981,322,526.940614 981,322,526.940614

Kapitalisasi Pasar Principals Network saat ini adalah $ 20.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PNET adalah 981.32M, dan total suplainya sebesar 981322526.940614. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.56K.