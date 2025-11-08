Harga PRivaCY Coin Hari Ini

Harga live PRivaCY Coin (PRCY) hari ini adalah $ 0.00236775, dengan perubahan 17.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRCY ke USD saat ini adalah $ 0.00236775 per PRCY.

PRivaCY Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,182, dengan suplai yang beredar 16.07M PRCY. Selama 24 jam terakhir, PRCY diperdagangkan antara $ 0.00199629 (low) dan $ 0.00343827 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00062085.

Dalam kinerja jangka pendek, PRCY bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan +1.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PRivaCY Coin (PRCY)

Kapitalisasi Pasar $ 38.18K$ 38.18K $ 38.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.72K$ 147.72K $ 147.72K Suplai Peredaran 16.07M 16.07M 16.07M Total Suplai 62,176,006.56271499 62,176,006.56271499 62,176,006.56271499

Kapitalisasi Pasar PRivaCY Coin saat ini adalah $ 38.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRCY adalah 16.07M, dan total suplainya sebesar 62176006.56271499. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 147.72K.