Harga live Project 89 hari ini adalah 0.00341657 USD. Lacak informasi harga aktual PROJECT89 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROJECT89 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PROJECT89

Info Harga PROJECT89

Penjelasan PROJECT89

Situs Web Resmi PROJECT89

Tokenomi PROJECT89

Prakiraan Harga PROJECT89

Logo Project 89

Harga Project 89 (PROJECT89)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PROJECT89 ke USD:

$0.00341657
+1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Project 89 (PROJECT89)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:38:53 (UTC+8)

Informasi Harga Project 89 (PROJECT89) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00334352
Low 24 Jam
$ 0.00354625
High 24 Jam

$ 0.00334352
$ 0.00354625
$ 0.00642953
$ 0.00245933
+0.52%

+1.46%

-21.93%

-21.93%

Harga aktual Project 89 (PROJECT89) adalah $0.00341657. Selama 24 jam terakhir, PROJECT89 diperdagangkan antara low $ 0.00334352 dan high $ 0.00354625, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPROJECT89 adalah $ 0.00642953, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00245933.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PROJECT89 telah berubah sebesar +0.52% selama 1 jam terakhir, +1.46% selama 24 jam, dan -21.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Project 89 (PROJECT89)

$ 4.70M
--
$ 4.70M
1.37B
1,374,832,674.548392
Kapitalisasi Pasar Project 89 saat ini adalah $ 4.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PROJECT89 adalah 1.37B, dan total suplainya sebesar 1374832674.548392. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.70M.

Riwayat Harga Project 89 (PROJECT89) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Project 89 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Project 89 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Project 89 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Project 89 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.46%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Project 89 (PROJECT89)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Project 89 (USD)

Berapa nilai Project 89 (PROJECT89) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Project 89 (PROJECT89) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Project 89.

Cek prediksi harga Project 89 sekarang!

PROJECT89 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Project 89 (PROJECT89)

Memahami tokenomi Project 89 (PROJECT89) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROJECT89 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Project 89 (PROJECT89)

Berapa nilai Project 89 (PROJECT89) hari ini?
Harga live PROJECT89 dalam USD adalah 0.00341657 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PROJECT89 ke USD saat ini?
Harga PROJECT89 ke USD saat ini adalah $ 0.00341657. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Project 89?
Kapitalisasi pasar PROJECT89 adalah $ 4.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PROJECT89?
Suplai beredar PROJECT89 adalah 1.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PROJECT89?
PROJECT89 mencapai harga ATH sebesar 0.00642953 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PROJECT89?
PROJECT89 mencapai harga ATL 0.00245933 USD.
Berapa volume perdagangan PROJECT89?
Volume perdagangan 24 jam live PROJECT89 adalah -- USD.
Akankah harga PROJECT89 naik lebih tinggi tahun ini?
PROJECT89 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROJECT89 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Project 89 (PROJECT89)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

