Harga Project Nostradamus Hari Ini

Harga live Project Nostradamus ($AMEN) hari ini adalah $ 0.00228389, dengan perubahan 1.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $AMEN ke USD saat ini adalah $ 0.00228389 per $AMEN.

Project Nostradamus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,962, dengan suplai yang beredar 21.00M $AMEN. Selama 24 jam terakhir, $AMEN diperdagangkan antara $ 0.00222107 (low) dan $ 0.00230166 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.280498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00210507.

Dalam kinerja jangka pendek, $AMEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Project Nostradamus ($AMEN)

Kapitalisasi Pasar $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Project Nostradamus saat ini adalah $ 47.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $AMEN adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.96K.