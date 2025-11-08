Harga Prometheus Waluigi Hari Ini

Harga live Prometheus Waluigi (PROME) hari ini adalah $ 0.00002158, dengan perubahan 7.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PROME ke USD saat ini adalah $ 0.00002158 per PROME.

Prometheus Waluigi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,525, dengan suplai yang beredar 997.50M PROME. Selama 24 jam terakhir, PROME diperdagangkan antara $ 0.00001864 (low) dan $ 0.00002155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00038695, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001864.

Dalam kinerja jangka pendek, PROME bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -17.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prometheus Waluigi (PROME)

Kapitalisasi Pasar $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K Suplai Peredaran 997.50M 997.50M 997.50M Total Suplai 997,496,901.549464 997,496,901.549464 997,496,901.549464

Kapitalisasi Pasar Prometheus Waluigi saat ini adalah $ 21.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PROME adalah 997.50M, dan total suplainya sebesar 997496901.549464. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.53K.