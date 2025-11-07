Harga Proteo DeFi Hari Ini

Harga live Proteo DeFi (PROTEO) hari ini adalah $ 0.01350518, dengan perubahan 8.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PROTEO ke USD saat ini adalah $ 0.01350518 per PROTEO.

Proteo DeFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 130,489, dengan suplai yang beredar 9.72M PROTEO. Selama 24 jam terakhir, PROTEO diperdagangkan antara $ 0.01219121 (low) dan $ 0.01370541 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.83, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00649097.

Dalam kinerja jangka pendek, PROTEO bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan -1.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Proteo DeFi (PROTEO)

Kapitalisasi Pasar $ 130.49K$ 130.49K $ 130.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 190.83K$ 190.83K $ 190.83K Suplai Peredaran 9.72M 9.72M 9.72M Total Suplai 14,218,876.0 14,218,876.0 14,218,876.0

