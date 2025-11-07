BursaDEX+
Harga live Provenance Blockchain hari ini adalah 0.027432 USD. Lacak informasi harga aktual HASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HASH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Provenance Blockchain (HASH)

$0.027432
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Provenance Blockchain (HASH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:38 (UTC+8)

Informasi Harga Provenance Blockchain (HASH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02424122
Low 24 Jam
$ 0.02842895
High 24 Jam

$ 0.02424122
$ 0.02842895
$ 0.060147
$ 0.01378736
Harga aktual Provenance Blockchain (HASH) adalah $0.027432. Selama 24 jam terakhir, HASH diperdagangkan antara low $ 0.02424122 dan high $ 0.02842895, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHASH adalah $ 0.060147, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01378736.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HASH telah berubah sebesar +10.19% selama 1 jam terakhir, +3.43% selama 24 jam, dan -12.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Provenance Blockchain (HASH)

$ 1.39B
--
$ 2.74B
50.82B
100,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Provenance Blockchain saat ini adalah $ 1.39B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HASH adalah 50.82B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.74B.

Riwayat Harga Provenance Blockchain (HASH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Provenance Blockchain ke USD adalah $ +0.00090857.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Provenance Blockchain ke USD adalah $ -0.0042549720.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Provenance Blockchain ke USD adalah $ +0.0028167890.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Provenance Blockchain ke USD adalah $ -0.002226900309244157.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00090857+3.43%
30 Days$ -0.0042549720-15.51%
60 Hari$ +0.0028167890+10.27%
90 Hari$ -0.002226900309244157-7.50%

Apa yang dimaksud dengan Provenance Blockchain (HASH)

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Provenance Blockchain (HASH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Provenance Blockchain (USD)

Berapa nilai Provenance Blockchain (HASH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Provenance Blockchain (HASH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Provenance Blockchain.

Cek prediksi harga Provenance Blockchain sekarang!

HASH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Provenance Blockchain (HASH)

Memahami tokenomi Provenance Blockchain (HASH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HASH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Provenance Blockchain (HASH)

Berapa nilai Provenance Blockchain (HASH) hari ini?
Harga live HASH dalam USD adalah 0.027432 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HASH ke USD saat ini?
Harga HASH ke USD saat ini adalah $ 0.027432. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Provenance Blockchain?
Kapitalisasi pasar HASH adalah $ 1.39B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HASH?
Suplai beredar HASH adalah 50.82B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HASH?
HASH mencapai harga ATH sebesar 0.060147 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HASH?
HASH mencapai harga ATL 0.01378736 USD.
Berapa volume perdagangan HASH?
Volume perdagangan 24 jam live HASH adalah -- USD.
Akankah harga HASH naik lebih tinggi tahun ini?
HASH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HASH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

