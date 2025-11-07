BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pubhouse Dominance Index hari ini adalah 0.000318 USD. Lacak informasi harga aktual PUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pubhouse Dominance Index hari ini adalah 0.000318 USD. Lacak informasi harga aktual PUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PUB

Info Harga PUB

Penjelasan PUB

Situs Web Resmi PUB

Tokenomi PUB

Prakiraan Harga PUB

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pubhouse Dominance Index

Harga Pubhouse Dominance Index (PUB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PUB ke USD:

$0.00031887
$0.00031887$0.00031887
-20.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pubhouse Dominance Index (PUB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:36 (UTC+8)

Informasi Harga Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00031857
$ 0.00031857$ 0.00031857
Low 24 Jam
$ 0.00040327
$ 0.00040327$ 0.00040327
High 24 Jam

$ 0.00031857
$ 0.00031857$ 0.00031857

$ 0.00040327
$ 0.00040327$ 0.00040327

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0.00015335
$ 0.00015335$ 0.00015335

-2.82%

-21.00%

-51.29%

-51.29%

Harga aktual Pubhouse Dominance Index (PUB) adalah $0.000318. Selama 24 jam terakhir, PUB diperdagangkan antara low $ 0.00031857 dan high $ 0.00040327, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUB adalah $ 0.00208552, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00015335.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUB telah berubah sebesar -2.82% selama 1 jam terakhir, -21.00% selama 24 jam, dan -51.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 311.00K
$ 311.00K$ 311.00K

--
----

$ 311.00K
$ 311.00K$ 311.00K

975.35M
975.35M 975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661 975,350,230.661

Kapitalisasi Pasar Pubhouse Dominance Index saat ini adalah $ 311.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUB adalah 975.35M, dan total suplainya sebesar 975350230.661. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 311.00K.

Riwayat Harga Pubhouse Dominance Index (PUB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pubhouse Dominance Index ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pubhouse Dominance Index ke USD adalah $ +0.0000107980.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pubhouse Dominance Index ke USD adalah $ -0.0002293411.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pubhouse Dominance Index ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-21.00%
30 Days$ +0.0000107980+3.40%
60 Hari$ -0.0002293411-72.11%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pubhouse Dominance Index (PUB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pubhouse Dominance Index (USD)

Berapa nilai Pubhouse Dominance Index (PUB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pubhouse Dominance Index (PUB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pubhouse Dominance Index.

Cek prediksi harga Pubhouse Dominance Index sekarang!

PUB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pubhouse Dominance Index (PUB)

Memahami tokenomi Pubhouse Dominance Index (PUB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pubhouse Dominance Index (PUB)

Berapa nilai Pubhouse Dominance Index (PUB) hari ini?
Harga live PUB dalam USD adalah 0.000318 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUB ke USD saat ini?
Harga PUB ke USD saat ini adalah $ 0.000318. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pubhouse Dominance Index?
Kapitalisasi pasar PUB adalah $ 311.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUB?
Suplai beredar PUB adalah 975.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUB?
PUB mencapai harga ATH sebesar 0.00208552 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUB?
PUB mencapai harga ATL 0.00015335 USD.
Berapa volume perdagangan PUB?
Volume perdagangan 24 jam live PUB adalah -- USD.
Akankah harga PUB naik lebih tinggi tahun ini?
PUB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pubhouse Dominance Index (PUB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,522.43
$100,522.43$100,522.43

-1.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,264.37
$3,264.37$3,264.37

-1.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0503
$1.0503$1.0503

+22.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.71
$153.71$153.71

-1.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,522.43
$100,522.43$100,522.43

-1.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,264.37
$3,264.37$3,264.37

-1.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.71
$153.71$153.71

-1.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1904
$2.1904$2.1904

-1.97%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.52
$942.52$942.52

+0.95%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007923
$0.007923$0.007923

+271.27%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003986
$0.00003986$0.00003986

+270.10%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.4477
$23.4477$23.4477

+283.75%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008989
$0.008989$0.008989

+124.72%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002957
$0.0000002957$0.0000002957

+97.13%