Harga PUFF Hari Ini

Harga live PUFF (PUFF) hari ini adalah $ 0.0008965, dengan perubahan 0.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUFF ke USD saat ini adalah $ 0.0008965 per PUFF.

PUFF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,797, dengan suplai yang beredar 52.20M PUFF. Selama 24 jam terakhir, PUFF diperdagangkan antara $ 0.00086707 (low) dan $ 0.00089484 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.868751, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00075926.

Dalam kinerja jangka pendek, PUFF bergerak +1.41% dalam satu jam terakhir dan -4.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUFF (PUFF)

Kapitalisasi Pasar $ 46.80K$ 46.80K $ 46.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.39K$ 127.39K $ 127.39K Suplai Peredaran 52.20M 52.20M 52.20M Total Suplai 142,097,002.19 142,097,002.19 142,097,002.19

