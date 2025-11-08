Harga PUMPCORN Hari Ini

Harga live PUMPCORN (PUMPCORN) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPCORN ke USD saat ini adalah -- per PUMPCORN.

PUMPCORN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,654, dengan suplai yang beredar 1.00B PUMPCORN. Selama 24 jam terakhir, PUMPCORN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0069096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPCORN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUMPCORN (PUMPCORN)

Kapitalisasi Pasar $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PUMPCORN saat ini adalah $ 31.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUMPCORN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.65K.