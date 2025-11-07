Harga PUMPKIN TOKEN Hari Ini

Harga live PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) hari ini adalah $ 0.00001396, dengan perubahan 5.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPKIN ke USD saat ini adalah $ 0.00001396 per PUMPKIN.

PUMPKIN TOKEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,649, dengan suplai yang beredar 10.00B PUMPKIN. Selama 24 jam terakhir, PUMPKIN diperdagangkan antara $ 0.00001289 (low) dan $ 0.00001441 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00019936, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001278.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPKIN bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -38.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Kapitalisasi Pasar $ 139.65K$ 139.65K $ 139.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.65K$ 139.65K $ 139.65K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

