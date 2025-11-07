BursaDEX+
Harga live Pundi X PURSE hari ini adalah 0.00002059 USD. Lacak informasi harga aktual PURSE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PURSE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PURSE

Info Harga PURSE

Penjelasan PURSE

Situs Web Resmi PURSE

Tokenomi PURSE

Prakiraan Harga PURSE

Logo Pundi X PURSE

Harga Pundi X PURSE (PURSE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PURSE ke USD:

--
----
-3.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Pundi X PURSE (PURSE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:49 (UTC+8)

Informasi Harga Pundi X PURSE (PURSE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002058
$ 0.00002058$ 0.00002058
Low 24 Jam
$ 0.00002174
$ 0.00002174$ 0.00002174
High 24 Jam

$ 0.00002058
$ 0.00002058$ 0.00002058

$ 0.00002174
$ 0.00002174$ 0.00002174

$ 0.00990304
$ 0.00990304$ 0.00990304

$ 0.00001617
$ 0.00001617$ 0.00001617

-0.01%

-3.01%

-7.78%

-7.78%

Harga aktual Pundi X PURSE (PURSE) adalah $0.00002059. Selama 24 jam terakhir, PURSE diperdagangkan antara low $ 0.00002058 dan high $ 0.00002174, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPURSE adalah $ 0.00990304, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00001617.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PURSE telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -3.01% selama 24 jam, dan -7.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pundi X PURSE (PURSE)

$ 565.36K
$ 565.36K$ 565.36K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

27.46B
27.46B 27.46B

52,231,826,600.08034
52,231,826,600.08034 52,231,826,600.08034

Kapitalisasi Pasar Pundi X PURSE saat ini adalah $ 565.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PURSE adalah 27.46B, dan total suplainya sebesar 52231826600.08034. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.08M.

Riwayat Harga Pundi X PURSE (PURSE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pundi X PURSE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pundi X PURSE ke USD adalah $ -0.0000026140.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pundi X PURSE ke USD adalah $ -0.0000048041.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pundi X PURSE ke USD adalah $ -0.00001854894433532286.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.01%
30 Days$ -0.0000026140-12.69%
60 Hari$ -0.0000048041-23.33%
90 Hari$ -0.00001854894433532286-47.39%

Apa yang dimaksud dengan Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.

$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pundi X PURSE (PURSE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pundi X PURSE (USD)

Berapa nilai Pundi X PURSE (PURSE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pundi X PURSE (PURSE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pundi X PURSE.

Cek prediksi harga Pundi X PURSE sekarang!

PURSE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pundi X PURSE (PURSE)

Memahami tokenomi Pundi X PURSE (PURSE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PURSE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pundi X PURSE (PURSE)

Berapa nilai Pundi X PURSE (PURSE) hari ini?
Harga live PURSE dalam USD adalah 0.00002059 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PURSE ke USD saat ini?
Harga PURSE ke USD saat ini adalah $ 0.00002059. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pundi X PURSE?
Kapitalisasi pasar PURSE adalah $ 565.36K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PURSE?
Suplai beredar PURSE adalah 27.46B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PURSE?
PURSE mencapai harga ATH sebesar 0.00990304 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PURSE?
PURSE mencapai harga ATL 0.00001617 USD.
Berapa volume perdagangan PURSE?
Volume perdagangan 24 jam live PURSE adalah -- USD.
Akankah harga PURSE naik lebih tinggi tahun ini?
PURSE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PURSE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

