Harga PWOG Hari Ini

Harga live PWOG (PWOG) hari ini adalah $ 0.0000241, dengan perubahan 5.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PWOG ke USD saat ini adalah $ 0.0000241 per PWOG.

PWOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,900, dengan suplai yang beredar 998.77M PWOG. Selama 24 jam terakhir, PWOG diperdagangkan antara $ 0.00002229 (low) dan $ 0.00002393 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00219703, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000118.

Dalam kinerja jangka pendek, PWOG bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -11.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PWOG (PWOG)

Kapitalisasi Pasar $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Suplai Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Total Suplai 998,770,543.740703 998,770,543.740703 998,770,543.740703

Kapitalisasi Pasar PWOG saat ini adalah $ 23.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PWOG adalah 998.77M, dan total suplainya sebesar 998770543.740703. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.90K.