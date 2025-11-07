Harga QHUB Hari Ini

Harga live QHUB (QHUB) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QHUB ke USD saat ini adalah -- per QHUB.

QHUB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,082, dengan suplai yang beredar 137.16M QHUB. Selama 24 jam terakhir, QHUB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, QHUB bergerak +1.87% dalam satu jam terakhir dan -51.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar QHUB (QHUB)

Kapitalisasi Pasar $ 61.08K$ 61.08K $ 61.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 445.33K$ 445.33K $ 445.33K Suplai Peredaran 137.16M 137.16M 137.16M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar QHUB saat ini adalah $ 61.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QHUB adalah 137.16M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 445.33K.