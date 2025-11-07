Harga Quadrant Protocol (EQUAD)
-0.04%
-1.57%
-1.76%
-1.76%
Harga aktual Quadrant Protocol (EQUAD) adalah $0.0041659. Selama 24 jam terakhir, EQUAD diperdagangkan antara low $ 0.00362573 dan high $ 0.00428921, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEQUAD adalah $ 0.059844, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, EQUAD telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -1.57% selama 24 jam, dan -1.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Quadrant Protocol saat ini adalah $ 2.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EQUAD adalah 543.18M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.17M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.0006965005.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.0010012807.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.001636546769125291.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.57%
|30 Days
|$ -0.0006965005
|-16.71%
|60 Hari
|$ -0.0010012807
|-24.03%
|90 Hari
|$ -0.001636546769125291
|-28.20%
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need.
Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors.
Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed.
Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
