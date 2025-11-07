BursaDEX+
Harga live Quadrant Protocol hari ini adalah 0.0041659 USD. Lacak informasi harga aktual EQUAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EQUAD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EQUAD

Info Harga EQUAD

Penjelasan EQUAD

Whitepaper EQUAD

Situs Web Resmi EQUAD

Tokenomi EQUAD

Prakiraan Harga EQUAD

Logo Quadrant Protocol

Harga Quadrant Protocol (EQUAD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EQUAD ke USD:

$0.0041659
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Quadrant Protocol (EQUAD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:47:30 (UTC+8)

Informasi Harga Quadrant Protocol (EQUAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00362573
Low 24 Jam
$ 0.00428921
High 24 Jam

$ 0.00362573
$ 0.00428921
$ 0.059844
$ 0
-0.04%

-1.57%

-1.76%

-1.76%

Harga aktual Quadrant Protocol (EQUAD) adalah $0.0041659. Selama 24 jam terakhir, EQUAD diperdagangkan antara low $ 0.00362573 dan high $ 0.00428921, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEQUAD adalah $ 0.059844, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EQUAD telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -1.57% selama 24 jam, dan -1.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quadrant Protocol (EQUAD)

$ 2.26M
--
$ 4.17M
543.18M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Quadrant Protocol saat ini adalah $ 2.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EQUAD adalah 543.18M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.17M.

Riwayat Harga Quadrant Protocol (EQUAD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.0006965005.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.0010012807.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quadrant Protocol ke USD adalah $ -0.001636546769125291.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.57%
30 Days$ -0.0006965005-16.71%
60 Hari$ -0.0010012807-24.03%
90 Hari$ -0.001636546769125291-28.20%

Apa yang dimaksud dengan Quadrant Protocol (EQUAD)

Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need.

Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors.

Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed.

Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Quadrant Protocol (EQUAD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Quadrant Protocol (USD)

Berapa nilai Quadrant Protocol (EQUAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quadrant Protocol (EQUAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quadrant Protocol.

Cek prediksi harga Quadrant Protocol sekarang!

EQUAD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Quadrant Protocol (EQUAD)

Memahami tokenomi Quadrant Protocol (EQUAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EQUAD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Quadrant Protocol (EQUAD)

Berapa nilai Quadrant Protocol (EQUAD) hari ini?
Harga live EQUAD dalam USD adalah 0.0041659 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EQUAD ke USD saat ini?
Harga EQUAD ke USD saat ini adalah $ 0.0041659. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quadrant Protocol?
Kapitalisasi pasar EQUAD adalah $ 2.26M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EQUAD?
Suplai beredar EQUAD adalah 543.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EQUAD?
EQUAD mencapai harga ATH sebesar 0.059844 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EQUAD?
EQUAD mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan EQUAD?
Volume perdagangan 24 jam live EQUAD adalah -- USD.
Akankah harga EQUAD naik lebih tinggi tahun ini?
EQUAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EQUAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Quadrant Protocol (EQUAD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

