Harga QUANT Hari Ini

Harga live QUANT (QUANT) hari ini adalah $ 0.00001906, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUANT ke USD saat ini adalah $ 0.00001906 per QUANT.

QUANT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,062.9, dengan suplai yang beredar 1.00B QUANT. Selama 24 jam terakhir, QUANT diperdagangkan antara $ 0.00001869 (low) dan $ 0.00001906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00085798, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000871.

Dalam kinerja jangka pendek, QUANT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar QUANT (QUANT)

Kapitalisasi Pasar $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

