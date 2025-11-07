BursaDEX+
Harga live Quantoz EURQ hari ini adalah 1.15 USD. Lacak informasi harga aktual EURQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EURQ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Quantoz EURQ hari ini adalah 1.15 USD. Lacak informasi harga aktual EURQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EURQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EURQ

Info Harga EURQ

Penjelasan EURQ

Situs Web Resmi EURQ

Tokenomi EURQ

Prakiraan Harga EURQ

Logo Quantoz EURQ

Harga Quantoz EURQ (EURQ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EURQ ke USD:

$1.15
$1.15$1.15
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Quantoz EURQ (EURQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:28 (UTC+8)

Informasi Harga Quantoz EURQ (EURQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Low 24 Jam
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
High 24 Jam

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.763698
$ 0.763698$ 0.763698

+0.09%

+0.36%

+0.21%

+0.21%

Harga aktual Quantoz EURQ (EURQ) adalah $1.15. Selama 24 jam terakhir, EURQ diperdagangkan antara low $ 1.14 dan high $ 1.16, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEURQ adalah $ 1.19, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.763698.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EURQ telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.36% selama 24 jam, dan +0.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quantoz EURQ (EURQ)

$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M

--
----

$ 17.30M
$ 17.30M$ 17.30M

4.75M
4.75M 4.75M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Quantoz EURQ saat ini adalah $ 5.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EURQ adalah 4.75M, dan total suplainya sebesar 15000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.30M.

Riwayat Harga Quantoz EURQ (EURQ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quantoz EURQ ke USD adalah $ +0.00411932.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quantoz EURQ ke USD adalah $ -0.0082052500.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quantoz EURQ ke USD adalah $ -0.0181619500.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quantoz EURQ ke USD adalah $ -0.021202190328532.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00411932+0.36%
30 Days$ -0.0082052500-0.71%
60 Hari$ -0.0181619500-1.57%
90 Hari$ -0.021202190328532-1.81%

Apa yang dimaksud dengan Quantoz EURQ (EURQ)

The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM).

The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market.

By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Quantoz EURQ (EURQ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Quantoz EURQ (USD)

Berapa nilai Quantoz EURQ (EURQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quantoz EURQ (EURQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantoz EURQ.

Cek prediksi harga Quantoz EURQ sekarang!

EURQ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Quantoz EURQ (EURQ)

Memahami tokenomi Quantoz EURQ (EURQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EURQ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Quantoz EURQ (EURQ)

Berapa nilai Quantoz EURQ (EURQ) hari ini?
Harga live EURQ dalam USD adalah 1.15 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EURQ ke USD saat ini?
Harga EURQ ke USD saat ini adalah $ 1.15. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quantoz EURQ?
Kapitalisasi pasar EURQ adalah $ 5.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EURQ?
Suplai beredar EURQ adalah 4.75M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EURQ?
EURQ mencapai harga ATH sebesar 1.19 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EURQ?
EURQ mencapai harga ATL 0.763698 USD.
Berapa volume perdagangan EURQ?
Volume perdagangan 24 jam live EURQ adalah -- USD.
Akankah harga EURQ naik lebih tinggi tahun ini?
EURQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EURQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

