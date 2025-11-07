Harga Quasacoin Hari Ini

Harga live Quasacoin (QUA) hari ini adalah --, dengan perubahan 75.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUA ke USD saat ini adalah -- per QUA.

Quasacoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,741, dengan suplai yang beredar 80.21M QUA. Selama 24 jam terakhir, QUA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.0010686 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00649421, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, QUA bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -68.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quasacoin (QUA)

Kapitalisasi Pasar $ 20.74K$ 20.74K $ 20.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K Suplai Peredaran 80.21M 80.21M 80.21M Total Suplai 254,553,218.649201 254,553,218.649201 254,553,218.649201

Kapitalisasi Pasar Quasacoin saat ini adalah $ 20.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUA adalah 80.21M, dan total suplainya sebesar 254553218.649201. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.83K.