Harga QUBI Tokenized RWA Hari Ini

Harga live QUBI Tokenized RWA ($QBIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $QBIT ke USD saat ini adalah -- per $QBIT.

QUBI Tokenized RWA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 118,141, dengan suplai yang beredar 999.92M $QBIT. Selama 24 jam terakhir, $QBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00136394, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $QBIT bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -13.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 118.14K$ 118.14K $ 118.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 118.14K$ 118.14K $ 118.14K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,916,066.8680732 999,916,066.8680732 999,916,066.8680732

