Harga Qubit The Quantum Dog Hari Ini

Harga live Qubit The Quantum Dog (QUBIT) hari ini adalah $ 0.00002061, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUBIT ke USD saat ini adalah $ 0.00002061 per QUBIT.

Qubit The Quantum Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,561, dengan suplai yang beredar 997.52M QUBIT. Selama 24 jam terakhir, QUBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0035741, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000203.

Dalam kinerja jangka pendek, QUBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Suplai Peredaran 997.52M 997.52M 997.52M Total Suplai 997,516,338.548464 997,516,338.548464 997,516,338.548464

