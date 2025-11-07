Harga Quitcoin (QC)
Harga live Quitcoin (QC) hari ini adalah --, dengan perubahan 22.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QC ke USD saat ini adalah -- per QC.
Quitcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,181, dengan suplai yang beredar 993.14M QC. Selama 24 jam terakhir, QC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01184032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, QC bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -76.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Quitcoin saat ini adalah $ 64.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QC adalah 993.14M, dan total suplainya sebesar 998946033.758771. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.56K.
+2.07%
-22.50%
-76.66%
-76.66%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Quitcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quitcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quitcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quitcoin ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-22.50%
|30 Days
|$ 0
|-97.81%
|60 Hari
|$ 0
|-99.43%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Quitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems.
At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics
Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
