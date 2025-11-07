Harga Quitcoin Hari Ini

Harga live Quitcoin (QC) hari ini adalah --, dengan perubahan 22.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QC ke USD saat ini adalah -- per QC.

Quitcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,181, dengan suplai yang beredar 993.14M QC. Selama 24 jam terakhir, QC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01184032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, QC bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -76.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quitcoin (QC)

Kapitalisasi Pasar $ 64.18K$ 64.18K $ 64.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.56K$ 64.56K $ 64.56K Suplai Peredaran 993.14M 993.14M 993.14M Total Suplai 998,946,033.758771 998,946,033.758771 998,946,033.758771

