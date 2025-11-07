Harga QuStream (QST)
+0.36%
-11.03%
-23.08%
-23.08%
Harga aktual QuStream (QST) adalah $0.01179053. Selama 24 jam terakhir, QST diperdagangkan antara low $ 0.01159821 dan high $ 0.01338375, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQST adalah $ 0.02841684, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00068985.
Dalam hal kinerja jangka pendek, QST telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, -11.03% selama 24 jam, dan -23.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar QuStream saat ini adalah $ 11.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QST adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999984320.957272. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.70M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.00146299430451361.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.0015813281.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.0047218443.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ +0.00238833396251566.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00146299430451361
|-11.03%
|30 Days
|$ -0.0015813281
|-13.41%
|60 Hari
|$ -0.0047218443
|-40.04%
|90 Hari
|$ +0.00238833396251566
|+25.40%
QuStream (QST) Project Description
QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness.
At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries.
QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization.
The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment.
Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.
