Harga live QuStream hari ini adalah 0.01179053 USD. Lacak informasi harga aktual QST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QST

Info Harga QST

Penjelasan QST

Whitepaper QST

Situs Web Resmi QST

Tokenomi QST

Prakiraan Harga QST

Logo QuStream

Harga QuStream (QST)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QST ke USD:

$0.01180319
$0.01180319$0.01180319
-11.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live QuStream (QST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:49 (UTC+8)

Informasi Harga QuStream (QST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01159821
$ 0.01159821$ 0.01159821
Low 24 Jam
$ 0.01338375
$ 0.01338375$ 0.01338375
High 24 Jam

$ 0.01159821
$ 0.01159821$ 0.01159821

$ 0.01338375
$ 0.01338375$ 0.01338375

$ 0.02841684
$ 0.02841684$ 0.02841684

$ 0.00068985
$ 0.00068985$ 0.00068985

+0.36%

-11.03%

-23.08%

-23.08%

Harga aktual QuStream (QST) adalah $0.01179053. Selama 24 jam terakhir, QST diperdagangkan antara low $ 0.01159821 dan high $ 0.01338375, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQST adalah $ 0.02841684, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00068985.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QST telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, -11.03% selama 24 jam, dan -23.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QuStream (QST)

$ 11.70M
$ 11.70M$ 11.70M

--
----

$ 11.70M
$ 11.70M$ 11.70M

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,320.957272
999,984,320.957272 999,984,320.957272

Kapitalisasi Pasar QuStream saat ini adalah $ 11.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QST adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999984320.957272. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.70M.

Riwayat Harga QuStream (QST) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.00146299430451361.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.0015813281.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ -0.0047218443.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga QuStream ke USD adalah $ +0.00238833396251566.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00146299430451361-11.03%
30 Days$ -0.0015813281-13.41%
60 Hari$ -0.0047218443-40.04%
90 Hari$ +0.00238833396251566+25.40%

Apa yang dimaksud dengan QuStream (QST)

QuStream (QST) Project Description

QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness.

At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries.

QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization.

The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment.

Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya QuStream (QST)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga QuStream (USD)

Berapa nilai QuStream (QST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QuStream (QST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QuStream.

Cek prediksi harga QuStream sekarang!

QST ke Mata Uang Lokal

Tokenomi QuStream (QST)

Memahami tokenomi QuStream (QST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QST sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang QuStream (QST)

Berapa nilai QuStream (QST) hari ini?
Harga live QST dalam USD adalah 0.01179053 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QST ke USD saat ini?
Harga QST ke USD saat ini adalah $ 0.01179053. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QuStream?
Kapitalisasi pasar QST adalah $ 11.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QST?
Suplai beredar QST adalah 999.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QST?
QST mencapai harga ATH sebesar 0.02841684 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QST?
QST mencapai harga ATL 0.00068985 USD.
Berapa volume perdagangan QST?
Volume perdagangan 24 jam live QST adalah -- USD.
Akankah harga QST naik lebih tinggi tahun ini?
QST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting QuStream (QST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

