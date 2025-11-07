Harga Rainbow Token Hari Ini

Harga live Rainbow Token (RBW) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RBW ke USD saat ini adalah -- per RBW.

Rainbow Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 161,392, dengan suplai yang beredar 250.88M RBW. Selama 24 jam terakhir, RBW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RBW bergerak +2.66% dalam satu jam terakhir dan -14.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rainbow Token (RBW)

Kapitalisasi Pasar $ 161.39K$ 161.39K $ 161.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 643.31K$ 643.31K $ 643.31K Suplai Peredaran 250.88M 250.88M 250.88M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rainbow Token saat ini adalah $ 161.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RBW adalah 250.88M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 643.31K.