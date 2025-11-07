BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ratio1 hari ini adalah 0.581942 USD. Lacak informasi harga aktual R1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga R1 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ratio1 hari ini adalah 0.581942 USD. Lacak informasi harga aktual R1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga R1 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang R1

Info Harga R1

Penjelasan R1

Whitepaper R1

Situs Web Resmi R1

Tokenomi R1

Prakiraan Harga R1

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ratio1

Harga Ratio1 (R1)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 R1 ke USD:

$0.581942
$0.581942$0.581942
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ratio1 (R1)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:10:04 (UTC+8)

Informasi Harga Ratio1 (R1) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.578668
$ 0.578668$ 0.578668
Low 24 Jam
$ 0.599056
$ 0.599056$ 0.599056
High 24 Jam

$ 0.578668
$ 0.578668$ 0.578668

$ 0.599056
$ 0.599056$ 0.599056

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 0.578668
$ 0.578668$ 0.578668

+0.01%

-2.14%

-5.57%

-5.57%

Harga aktual Ratio1 (R1) adalah $0.581942. Selama 24 jam terakhir, R1 diperdagangkan antara low $ 0.578668 dan high $ 0.599056, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highR1 adalah $ 9.04, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.578668.

Dalam hal kinerja jangka pendek, R1 telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -2.14% selama 24 jam, dan -5.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ratio1 (R1)

$ 594.65K
$ 594.65K$ 594.65K

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

1.02M
1.02M 1.02M

4,335,824.503794892
4,335,824.503794892 4,335,824.503794892

Kapitalisasi Pasar Ratio1 saat ini adalah $ 594.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar R1 adalah 1.02M, dan total suplainya sebesar 4335824.503794892. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.52M.

Riwayat Harga Ratio1 (R1) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ratio1 ke USD adalah $ -0.0127575583740376.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ratio1 ke USD adalah $ -0.1911142919.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ratio1 ke USD adalah $ -0.3784653977.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ratio1 ke USD adalah $ -1.134508208330848.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0127575583740376-2.14%
30 Days$ -0.1911142919-32.84%
60 Hari$ -0.3784653977-65.03%
90 Hari$ -1.134508208330848-66.09%

Apa yang dimaksud dengan Ratio1 (R1)

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ratio1 (R1)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ratio1 (USD)

Berapa nilai Ratio1 (R1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ratio1 (R1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ratio1.

Cek prediksi harga Ratio1 sekarang!

R1 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ratio1 (R1)

Memahami tokenomi Ratio1 (R1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token R1 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ratio1 (R1)

Berapa nilai Ratio1 (R1) hari ini?
Harga live R1 dalam USD adalah 0.581942 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga R1 ke USD saat ini?
Harga R1 ke USD saat ini adalah $ 0.581942. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ratio1?
Kapitalisasi pasar R1 adalah $ 594.65K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar R1?
Suplai beredar R1 adalah 1.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) R1?
R1 mencapai harga ATH sebesar 9.04 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) R1?
R1 mencapai harga ATL 0.578668 USD.
Berapa volume perdagangan R1?
Volume perdagangan 24 jam live R1 adalah -- USD.
Akankah harga R1 naik lebih tinggi tahun ini?
R1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga R1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:10:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ratio1 (R1)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,470.11
$100,470.11$100,470.11

-1.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,261.50
$3,261.50$3,261.50

-1.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0517
$1.0517$1.0517

+22.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-1.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,470.11
$100,470.11$100,470.11

-1.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,261.50
$3,261.50$3,261.50

-1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-1.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1871
$2.1871$2.1871

-2.12%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$941.17
$941.17$941.17

+0.80%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$25.0000
$25.0000$25.0000

+309.16%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008039
$0.008039$0.008039

+276.71%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003938
$0.00003938$0.00003938

+265.64%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008987
$0.008987$0.008987

+124.67%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002992
$0.0000002992$0.0000002992

+99.46%