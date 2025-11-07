Harga Raven Protocol Hari Ini

Harga live Raven Protocol (RAVEN) hari ini adalah $ 0.00004481, dengan perubahan 3.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAVEN ke USD saat ini adalah $ 0.00004481 per RAVEN.

Raven Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 198,798, dengan suplai yang beredar 4.44B RAVEN. Selama 24 jam terakhir, RAVEN diperdagangkan antara $ 0.00004258 (low) dan $ 0.0000459 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00454777, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004011.

Dalam kinerja jangka pendek, RAVEN bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan +3.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Raven Protocol (RAVEN)

Kapitalisasi Pasar $ 198.80K$ 198.80K $ 198.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 448.08K$ 448.08K $ 448.08K Suplai Peredaran 4.44B 4.44B 4.44B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

