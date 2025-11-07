Harga real fast Hari Ini

Harga live real fast (SPEED) hari ini adalah $ 0.00024988, dengan perubahan 2.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPEED ke USD saat ini adalah $ 0.00024988 per SPEED.

real fast saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 183,230, dengan suplai yang beredar 733.26M SPEED. Selama 24 jam terakhir, SPEED diperdagangkan antara $ 0.00024217 (low) dan $ 0.00025561 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03378043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010578.

Dalam kinerja jangka pendek, SPEED bergerak +2.24% dalam satu jam terakhir dan -17.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar real fast (SPEED)

Kapitalisasi Pasar $ 183.23K$ 183.23K $ 183.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 183.23K$ 183.23K $ 183.23K Suplai Peredaran 733.26M 733.26M 733.26M Total Suplai 733,260,052.696656 733,260,052.696656 733,260,052.696656

Kapitalisasi Pasar real fast saat ini adalah $ 183.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPEED adalah 733.26M, dan total suplainya sebesar 733260052.696656. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 183.23K.