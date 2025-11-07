BursaDEX+
Harga live Realis Worlds hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual REALIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REALIS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Realis Worlds hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual REALIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REALIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang REALIS

Info Harga REALIS

Penjelasan REALIS

Whitepaper REALIS

Situs Web Resmi REALIS

Tokenomi REALIS

Prakiraan Harga REALIS

Logo Realis Worlds

Harga Realis Worlds (REALIS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 REALIS ke USD:

$0.00097681
$0.00097681$0.00097681
-1.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Realis Worlds (REALIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:39 (UTC+8)

Informasi Harga Realis Worlds (REALIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00101039
$ 0.00101039$ 0.00101039
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101039
$ 0.00101039$ 0.00101039

$ 0.04736015
$ 0.04736015$ 0.04736015

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.91%

-25.49%

-25.49%

Harga aktual Realis Worlds (REALIS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, REALIS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00101039, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREALIS adalah $ 0.04736015, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REALIS telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -1.91% selama 24 jam, dan -25.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Realis Worlds (REALIS)

$ 936.16K
$ 936.16K$ 936.16K

--
----

$ 979.35K
$ 979.35K$ 979.35K

954.89M
954.89M 954.89M

998,955,231.94053
998,955,231.94053 998,955,231.94053

Kapitalisasi Pasar Realis Worlds saat ini adalah $ 936.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REALIS adalah 954.89M, dan total suplainya sebesar 998955231.94053. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 979.35K.

Riwayat Harga Realis Worlds (REALIS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Realis Worlds ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Realis Worlds ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Realis Worlds ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Realis Worlds ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.91%
30 Days$ 0-17.45%
60 Hari$ 0-12.87%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Realis Worlds (REALIS)

Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction.

The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives.

Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.

Sumber Daya Realis Worlds (REALIS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Realis Worlds (USD)

Berapa nilai Realis Worlds (REALIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Realis Worlds (REALIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Realis Worlds.

Cek prediksi harga Realis Worlds sekarang!

REALIS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Realis Worlds (REALIS)

Memahami tokenomi Realis Worlds (REALIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REALIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Realis Worlds (REALIS)

Berapa nilai Realis Worlds (REALIS) hari ini?
Harga live REALIS dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REALIS ke USD saat ini?
Harga REALIS ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Realis Worlds?
Kapitalisasi pasar REALIS adalah $ 936.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REALIS?
Suplai beredar REALIS adalah 954.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REALIS?
REALIS mencapai harga ATH sebesar 0.04736015 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REALIS?
REALIS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan REALIS?
Volume perdagangan 24 jam live REALIS adalah -- USD.
Akankah harga REALIS naik lebih tinggi tahun ini?
REALIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REALIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

