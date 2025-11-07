Harga RealWorldWeed Hari Ini

Harga live RealWorldWeed (RWW) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RWW ke USD saat ini adalah -- per RWW.

RealWorldWeed saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 196,509, dengan suplai yang beredar 999.95M RWW. Selama 24 jam terakhir, RWW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RWW bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan -20.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RealWorldWeed (RWW)

Kapitalisasi Pasar $ 196.51K$ 196.51K $ 196.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 196.51K$ 196.51K $ 196.51K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,954,533.003456 999,954,533.003456 999,954,533.003456

Kapitalisasi Pasar RealWorldWeed saat ini adalah $ 196.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RWW adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999954533.003456. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.51K.