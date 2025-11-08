BursaDEX+
Harga live Rebel Bots hari ini adalah 0.00012176 USD. Kapitalisasi pasar RBLS adalah 34,706 USD. Lacak informasi harga aktual RBLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RBLS

Info Harga RBLS

Penjelasan RBLS

Situs Web Resmi RBLS

Tokenomi RBLS

Prakiraan Harga RBLS

Harga Rebel Bots (RBLS)

Harga Live 1 RBLS ke USD:

$0.00012176
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Rebel Bots (RBLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:58:55 (UTC+8)

Harga Rebel Bots Hari Ini

Harga live Rebel Bots (RBLS) hari ini adalah $ 0.00012176, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RBLS ke USD saat ini adalah $ 0.00012176 per RBLS.

Rebel Bots saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,706, dengan suplai yang beredar 285.03M RBLS. Selama 24 jam terakhir, RBLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006261.

Dalam kinerja jangka pendek, RBLS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rebel Bots (RBLS)

$ 34.71K
--
$ 34.71K
285.03M
285,033,089.999
Kapitalisasi Pasar Rebel Bots saat ini adalah $ 34.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RBLS adalah 285.03M, dan total suplainya sebesar 285033089.999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.71K.

Riwayat Harga Rebel Bots USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 2.73
$ 0.00006261
--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga Rebel Bots (RBLS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rebel Bots ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rebel Bots ke USD adalah $ -0.0000466354.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rebel Bots ke USD adalah $ -0.0000543735.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rebel Bots ke USD adalah $ -0.00010265569798400902.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000466354-38.30%
60 Hari$ -0.0000543735-44.65%
90 Hari$ -0.00010265569798400902-45.74%

Prediksi Harga untuk Rebel Bots

Prediksi Harga Rebel Bots (RBLS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RBLS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Rebel Bots (RBLS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Rebel Bots berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Rebel Bots yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RBLS untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Rebel Bots.

Apa yang dimaksud dengan Rebel Bots (RBLS)

RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK.

GAME UTILITY & STAKING BENEFITS
A scarce game currency which players will sink RBLS to…

Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future.

DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success.

SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Rebel Bots (RBLS)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rebel Bots

Berapa nilai 1 Rebel Bots pada tahun 2030?
Jika Rebel Bots tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Rebel Bots tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.